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«Орленок» предоставит путевку девочке, чья мать погибла в Кемерово
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«Орленок» предоставит путевку девочке, чья мать погибла в Кемерово 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 6 апр — РИА Новости. Всероссийский детский центр «Орленок», который находится в Краснодарском крае, принял решение предоставить бесплатную путевку в лагерь девочке Арине, чья мама погибла при пожаре в Кемерово, сообщили РИА Новости представители «Орленка».
Ранее сообщалось, что среди жертв пожара оказалась жительница Топкинского района Кемеровской области Наталья Селезень, которая успела вывести своего ребенка из горящего здания, но погибла, помогая эвакуировать других людей. Дочь Натальи Арина в последний раз увидела мать, когда та махнула ей рукой из окна горящего комплекса.
Как сообщили РИА Новости в детском центре, Наталья раньше работала вожатой в «Орленке».
"Директор центра Александр Джеус принял решение предоставить бесплатную путёвку дочери Натальи Арине для посещения нашего детского центра в любое удобное время. Мы сейчас связываемся с папой девочки для передачи официального приглашения. Хотим показать Арине лагерь, в котором ее мама работала вожатой", — отметили в «Орленке».
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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