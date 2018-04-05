В мэрии Кемерова рассказали о судьбе мемориала возле «Зимней Вишни»

В администрации Кемерова рассказали, что будет с мемориалом возле сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня».

По сообщению пресс-службы администрации города, снимки с якобы выброшенными в мусорные контейнеры цветами и игрушками, не соответствуют действительности. С первых дней городская администрация взяла под свой контроль стихийный мемориал жертвам пожара в ТЦ «Зимняя Вишня».

Мемориал круглосуточно охраняет полиция, службы благоустройства, а также волонтёры студенческого корпуса спасателей КузГТУ «Скала» и кемеровской епархии. Для поддержания порядка производится уборка увядших цветов, но ни одна игрушка не будет выброшена.