Движение возле ТЦ «Зимняя Вишня» будет полностью восстановлено 6 апреля

С 6 апреля будет снято ограничение автомобильного движения с нечетной стороны проспекта Ленина возле ТЦ «Зимняя Вишня».

По информации пресс-службы городской администрации, ограничение действовало на участке между улицами 50 лет Октября и Дзержинского. Однако, по-прежнему будет запрещен въезд на внутреннюю территорию торгового центра, а также остановка автомобильного транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина возле ТЦ.