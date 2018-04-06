Движение возле ТЦ «Зимняя Вишня» будет полностью восстановлено 6 апреля 

С 6 апреля будет снято ограничение автомобильного движения с нечетной стороны проспекта Ленина возле ТЦ «Зимняя Вишня».
По информации пресс-службы городской администрации, ограничение действовало на участке между улицами 50 лет Октября и Дзержинского. Однако, по-прежнему будет запрещен въезд на внутреннюю территорию торгового центра, а также остановка автомобильного транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина возле ТЦ.
Напомним, 25 марта в Кемерове в ТЦ «Зимняя Вишня» произошел пожар. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.