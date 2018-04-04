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Короткое замыкание среди основных версий пожара в ТЦ «Персей для детей»
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Короткое замыкание среди основных версий пожара в ТЦ «Персей для детей» 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Несколько версий возникновения пожара рассматриваются после возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы, основная среди них — короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пожар возник на складе детских игрушек на последнем этаже здания. Его площадь составила 80 кв. метров. В результате погиб один человек, при тушении огня пострадали трое пожарных.
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