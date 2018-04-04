Пожарные выехали на сигнал о пожаре в ТЦ Metro на западе Москвы

Инцидент произошел на западе Москвы.

"Поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в «Метро» на улице Рябиновая. Дежурные подразделения выехали", — сказал он.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее при пожаре в ТЦ «Персей» в Москве погиб человек.