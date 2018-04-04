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Пожарные выехали на сигнал о пожаре в ТЦ Metro на западе Москвы
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Пожарные выехали на сигнал о пожаре в ТЦ Metro на западе Москвы 

Газета.Ru 32 минуты назад
В Москве пожарные выехали на сигнал о возгорании в торговом центре Metro, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
Инцидент произошел на западе Москвы.
"Поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в «Метро» на улице Рябиновая. Дежурные подразделения выехали", — сказал он.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее при пожаре в ТЦ «Персей» в Москве погиб человек.
Также сообщалось, что генеральная прокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерово. Самыми распространенными нарушениями, по словам Куренного, стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выхожов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации
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