Сергей Левченко: подготовка к пожароопасному сезону находится на особом контроле областного Правительства

совещание о подготовке региона к пожароопасному сезону 2018 года. К обсуждению готовности сил и средств пожаротушения, а также всех

причастных ведомств и систем были приглашены представители министерства

лесного комплекса Иркутской области, ГУ МЧС по Иркутской области,

Добровольной пожарной охраны, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,

гидрометцентра, военных лесничеств и службы гостехнадзора.

— Вопрос подготовки к пожароопасному сезону находится на особом

контроле областного Правительства, при проведении всех подготовительных

мероприятий нам необходимо учесть опыт и ошибки прошлых лет. Во-первых,

нужно продолжить практику патрулирования территорий в местах массового

скопления людей как на территории лесного фонда, так и на прилегающих

землях. Во-вторых, организовать более широкое информирование населения о запрете поджогов сухой растительности и мерах пожарной безопасности, —

сказал Сергей Левченко, открывая совещание.

Министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда в своем докладе

указал, что после совместных с гостехнадзором проверок, готовность

техники к пожароопасному сезону составляет 98,5%. Кроме того, министр

отметил готовность ведомства к финансовому обеспечению работ по пожаротушению и авиапатрулированию, а также предложил продолжить

выполнение мер, признанных эффективными в 2017 году.

— В связи с большим количеством возгораний, возникающих на землях

иных категорий, необходимо назначить ответственных за организацию работ

по выполнению мер пожарной безопасности и тушения пожаров на неиспользуемых землях, в том числе сельскохозяйственного назначения.

Также для недопущения граждан в леса в период действия особого

противопожарного режима, в дни с высоким классом пожарной опасности,

необходимо продолжить практику по выставлению постов и контрольно-пропускных пунктов совместно с полицией и отработать на практике механизм приостановки действия договорных отношений с арендаторами лесных участков, невыполняющих противопожарные мероприятия,

— сообщил Сергей Шеверда.

Начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды Азат Насыров сообщил, что во второй декаде апреля

начнется постепенное повышение классов пожарной опасности в лесах до третьего уровня, а средняя температура в мае ожидается на 1-3 градуса

выше средних многолетних значений.