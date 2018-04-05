Сергей Левченко: подготовка к пожароопасному сезону находится на особом контроле областного Правительства 

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел областное
совещание о подготовке региона к пожароопасному сезону 2018 года. К обсуждению готовности сил и средств пожаротушения, а также всех
причастных ведомств и систем были приглашены представители министерства
лесного комплекса Иркутской области, ГУ МЧС по Иркутской области,
Добровольной пожарной охраны, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,
гидрометцентра, военных лесничеств и службы гостехнадзора.
— Вопрос подготовки к пожароопасному сезону находится на особом
контроле областного Правительства, при проведении всех подготовительных
мероприятий нам необходимо учесть опыт и ошибки прошлых лет. Во-первых,
нужно продолжить практику патрулирования территорий в местах массового
скопления людей как на территории лесного фонда, так и на прилегающих
землях. Во-вторых, организовать более широкое информирование населения о запрете поджогов сухой растительности и мерах пожарной безопасности, —
сказал Сергей Левченко, открывая совещание.
Министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда в своем докладе
указал, что после совместных с гостехнадзором проверок, готовность
техники к пожароопасному сезону составляет 98,5%. Кроме того, министр
отметил готовность ведомства к финансовому обеспечению работ по пожаротушению и авиапатрулированию, а также предложил продолжить
выполнение мер, признанных эффективными в 2017 году.
— В связи с большим количеством возгораний, возникающих на землях
иных категорий, необходимо назначить ответственных за организацию работ
по выполнению мер пожарной безопасности и тушения пожаров на неиспользуемых землях, в том числе сельскохозяйственного назначения.
Также для недопущения граждан в леса в период действия особого
противопожарного режима, в дни с высоким классом пожарной опасности,
необходимо продолжить практику по выставлению постов и контрольно-пропускных пунктов совместно с полицией и отработать на практике механизм приостановки действия договорных отношений с арендаторами лесных участков, невыполняющих противопожарные мероприятия,
— сообщил Сергей Шеверда.
Начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Азат Насыров сообщил, что во второй декаде апреля
начнется постепенное повышение классов пожарной опасности в лесах до третьего уровня, а средняя температура в мае ожидается на 1-3 градуса
выше средних многолетних значений.