Пожарная сигнализация в ТЦ Metro в Москве ложно сработала из-за прорыва трубы

Причиной ложного срабатывания пожарной сигнализации в торговом центре Metro на западе Москвы , по предварительным данным, стал прорыв трубы с горячей водой, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В торговом центре Metro сработала пожарная сигнализация из-за прорыва трубы с горячей водой", — сказал источник.

Из здания были эвакуированы все посетители и персонал.

Ранее генеральная прокуратура сообщила о закрытии 15 торговых центров по всей стране после пожара в Кемерово . Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.