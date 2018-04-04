В Госдуме не поддержали идею КПРФ о парламентском расследовании пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Оснований для предложенного фракцией КПРФ Госдуме парламентского расследования пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в настоящий момент не имеется. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам заседания созданной при комитете рабочей группы по совершенствованию законодательства об обеспечении безопасности в местах массового скопления людей.

«Инициатива эта не совсем правильная, поскольку сегодня идет эффективно расследование. Если бы мы видели, что следствие буксует, следствие не принимает меры к установлению виновных лиц, тогда и стоило об этом говорить. Но сегодня нет никаких оснований говорить, что следствие по делу не продвигается. Наоборот, мы видим, что активность большая и следственная группа численностью более 100 человек, специалистов, которые работали в области расследований такого рода преступлений или происшествий. Поэтому оснований для создания параллельного расследования я не вижу», — подчеркнул В. Пискарев.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что фракция считает необходимым создать парламентскую комиссию для того, чтобы всесторонне изучить произошедшее в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. В результате случившегося, по официальным данным, погибли 64 человека.