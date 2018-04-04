Собянин посетил пострадавших при пожаре в ТЦ спасателей

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил спасателей, пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей для детей», в институте Склифосовского. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Ездил в Склиф. Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо", — говорится в сообщении