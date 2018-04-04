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Собянин посетил пострадавших при пожаре в ТЦ спасателей
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Собянин посетил пострадавших при пожаре в ТЦ спасателей 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Мэр Москвы Сергей Собянин навестил спасателей, пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей для детей», в институте Склифосовского. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
"Ездил в Склиф. Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо", — говорится в сообщении
В результате пожара в ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской улице в столице погиб один человек, а также пострадали шестеро пожарных. По данным МЧС, пожар возник в складском помещении на последнем этаже здания. По предварительной информации, загорелся склад с игрушками. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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