Из-за паводка в тамбовском Моршанске введен режим ЧС

В тамбовском городе Моршанск введет режим ЧС из-за сильного паводка, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подтоплены уже 16 домов и 24 придомовые территории, эвакуированы 42 человек, из них 15 — дети. Часть людей переехали к родственникам, остальные — во временные пункты в социальной гостинице на улице Интернациональная и в здании СОШ № 3. Особенно непростая ситуация — на улицах Тельмана, Комарова, Мира, Зои Космодемьянской, Ленина

С 6 апреля начнутся выплаты материальной помощи. Создана комиссия, которая вычислит ущерб жителей подтопленных домов.