Из-за паводка в тамбовском Моршанске введен режим ЧС 

В тамбовском городе Моршанск введет режим ЧС из-за сильного паводка, сообщает пресс-служба городской администрации.
Подтоплены уже 16 домов и 24 придомовые территории, эвакуированы 42 человек, из них 15 — дети. Часть людей переехали к родственникам, остальные — во временные пункты в социальной гостинице на улице Интернациональная и в здании СОШ № 3. Особенно непростая ситуация — на улицах Тельмана, Комарова, Мира, Зои Космодемьянской, Ленина
С 6 апреля начнутся выплаты материальной помощи. Создана комиссия, которая вычислит ущерб жителей подтопленных домов.
«Ситуация на личном контроле главы города Алексея Банникова, жители ни на минуту не остались наедине со своим несчастьем. Круглосуточно ведутся работы по откачке воды, работают три помпы, задействованы все ассенизаторские машины, привлечена техника МЧС, углубляют ливневые канализации, вал. Работы осложняются и тем, что в ряде мест имеют место самовольные застройки, в ливневых канализациях проложены мосты из бетонных плит и другое, и не все жители соглашаются на демонтаж данных строений. Так же ряд сложностей возникает с бесхозными домами, на территорию которых зашла вода, процедура входа на такие территории требует времени», — рассказали в администрации Моршанска.