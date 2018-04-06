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Следствие продолжает изъятие документов по делу о пожаре в кемеровском ТЦ
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Следствие продолжает изъятие документов по делу о пожаре в кемеровском ТЦ 

РИА Новости 6 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следствие продолжает изъятие документов в рамках расследования уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.
"Продолжается расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово", — сказала она.
Как сообщила Петренко, «следствием изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах». Сейчас следователи изучают данные документы, добавила она.
"Детально изучается процесс организации противопожарной безопасности, анализируются должностные инструкции лиц, на которых были возложены обязанности по ее обеспечению. Устанавливаются причины и условия, предшествовавшие и приведшие к трагедии", — рассказала Петренко.
Кроме того, по ее словам, уже назначены и проводятся пожарно-техническая, судебная строительная, ситуационная, а также ряд других необходимых экспертиз.
"Продолжается установление всех причастных к трагедии. В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников", — отметила представитель ведомства.
Следствие проводится максимально открыто, а Следственный комитет намерен на постоянной основе информировать о ходе и результатах расследования, добавила Петренко.
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