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Почти треть арендаторов ТЦ «Зимняя вишня» лишились имущества при пожаре
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Почти треть арендаторов ТЦ «Зимняя вишня» лишились имущества при пожаре 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 9 апр — РИА Новости. Кемеровские власти установили 120 арендаторов-собственников имущества в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня», из них 38 лишились его полностью, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии города.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека. Здание на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров подлежит сносу. В числе арендаторов торговой галереи продуктовый супермаркет, магазин электроники, ювелирные салоны, магазины одежды и другие. Ранее сообщалось, что свою собственность из здания вывезли 42 предпринимателя.
"Администрацией города Кемерово продолжается работа с предпринимателями торгового центра «Зимняя вишня». Установлены 120 арендаторов-собственников имущества, из них у 38 оно полностью утрачено", — говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне на площадке Кузбасской торгово-промышленной палаты состоялась встреча с предпринимателями, собственниками и арендаторами ТРЦ «Зимняя вишня». Бизнес-омбудсмен Кузбасса Елена Латышенко проинформировала присутствующих о возможных мерах поддержки предпринимателей, признанных потерпевшими, о вопросах, которые ими уже поставлены в ходе приемов, об уже состоявшихся переговорах собственников бизнеса и арендаторов с главой Кемерово Ильей Середюком, органами прокуратуры.
Заместитель начальника кемеровского управления потребительского рынка и развития предпринимательства Антонина Цинева разъяснила порядок допуска на объект и вывоза сохранившегося или частично сохранившегося имущества из здания ТРЦ.
Кроме того, предприниматели, полностью лишившиеся своего бизнеса, ставили вопрос о финансовой помощи. Председатель совета Кемеровского областного регионального отделения «Деловой России» Анжелика Круталевич выступила с предложением о создании фонда помощи таким предпринимателям.
По данным властей, представители Сбербанка в свою очередь предложили возможность пересмотреть график платежей, отсрочку по кредитам, снижение минимального платежа на определенный период, но все эти вопросы, как было сказано, будут решаться индивидуально и по обращениям.
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