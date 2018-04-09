Почти треть арендаторов ТЦ «Зимняя вишня» лишились имущества при пожаре

КЕМЕРОВО , 9 апр — РИА Новости . Кемеровские власти установили 120 арендаторов-собственников имущества в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня», из них 38 лишились его полностью, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии города.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека. Здание на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров подлежит сносу. В числе арендаторов торговой галереи продуктовый супермаркет, магазин электроники, ювелирные салоны, магазины одежды и другие. Ранее сообщалось, что свою собственность из здания вывезли 42 предпринимателя.

"Администрацией города Кемерово продолжается работа с предпринимателями торгового центра «Зимняя вишня». Установлены 120 арендаторов-собственников имущества, из них у 38 оно полностью утрачено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне на площадке Кузбасской торгово-промышленной палаты состоялась встреча с предпринимателями, собственниками и арендаторами ТРЦ «Зимняя вишня». Бизнес-омбудсмен Кузбасса Елена Латышенко проинформировала присутствующих о возможных мерах поддержки предпринимателей, признанных потерпевшими, о вопросах, которые ими уже поставлены в ходе приемов, об уже состоявшихся переговорах собственников бизнеса и арендаторов с главой Кемерово Ильей Середюком, органами прокуратуры

Заместитель начальника кемеровского управления потребительского рынка и развития предпринимательства Антонина Цинева разъяснила порядок допуска на объект и вывоза сохранившегося или частично сохранившегося имущества из здания ТРЦ.

Кроме того, предприниматели, полностью лишившиеся своего бизнеса, ставили вопрос о финансовой помощи. Председатель совета Кемеровского областного регионального отделения «Деловой России» Анжелика Круталевич выступила с предложением о создании фонда помощи таким предпринимателям.