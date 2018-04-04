Депутат назвал избыточной мерой думское расследование трагедии в Кемерово

В конце марта КПРФ предложила создать специальную парламентскую комиссию для изучения и расследования трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли десятки человек. По словам представляющего фракцию депутата Госдумы Николая Коломейцева, речь идет о «парламентском расследовании», для создания соответствующей комиссии необходимо набрать 226 голосов депутатов.

"Я думаю, что инициатива эта не совсем правильная, поскольку подменять расследование, которое проводится сегодня, эффективное расследование проводится, я думаю, не стоит. Если бы мы видели, что следствие буксует и следствие не принимает меры по установлению виновных, тогда, наверное, стоило бы об этом говорить. Но сегодня нет никаких оснований полагать, что следствие не продвигается", — заявил он журналистам по итогам заседания рабочей группы по разработке предложений в сфере обеспечения безопасности в местах массового скопления людей.

Он также перечислил некоторые нормативные акты, анализом которых занимается рабочая группа.

"Это закон о пожарной безопасности, закон об общих принципах организации местного самоуправления, об общих принципах организации законодательных, исполнительных и представительных органов власти субъектов федерации, о техническом регламенте. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, технический регламент о безопасности зданий и сооружений — всё, что связано с вводом в эксплуатацию зданий, внутренней отделкой, вопросы контроля соблюдения правил пожарной безопасности", — пояснил Пискарёв.

Депутат подчеркнул, что одним из главных представляется вопрос правоприменения существующих норм.

"Ни в одном законе не записано, что можно захламлять выходы пожарные, ни в одном законе не записано, что можно отключать пожарную сигнализацию. Здесь уже вопрос правоприменения, а не вопрос качества закона, который регламентирует безопасность. Это тоже является предметов нашего исследования как депутатов", — считает парламентарий.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.