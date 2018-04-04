Воронежский суд вернул в СИЗО бизнесмена, которого судят за гибель людей при взрыве в бане 

Сергей Левыкин оказался под арестом сразу после больничного. Левобережный районный суд в среду, 4 апреля, вернул в СИЗО бизнесмена Сергея Левыкина. Поводом для этого решения стало нарушение условий отбывания домашнего ареста, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде. Сергея Левыкина обвиняют в гибели двух человек на пожаре в сауне «Барин». ЧП случилось год назад — 11 декабря 2016 года. По версии следователей СУ СКР, в сауне взорвалось отопительное оборудование из-за утечки газа. Чтобы сэкономить время и деньги на проведение газа, мужчина сам в нарушение правил кустарным способом установил газовое оборудование, что и стало причиной взрыва. После тушения пожара спасатели нашли под завалами здания тела двух мужчин 66 и 46 лет. Одним из погибших оказался клиент сауны, вторым охранник. Мужчина подрабатывал на пенсии, сторожил склад с мебелью в здании, где располагалась сауна.
Из-за взрыва также пострадала 41-летняя женщина. Чудом выжила администратор сауны Милослава Алексеева-Шершнева. Женщину спасло то, что в момент взрыва она вышла проводить клиентов. Хоть администратор оказалась и не в эпицентре, в её тело и голову попали осколки стекла. Теперь Шершнева боится ослепнуть. Во время следствия женщина жаловалась, что Сергей Левыкин пытался получить от неё нужные ему показания. Поэтому в деле хозяина сауны и хостела появилась ещё одна статья — о принуждении к даче ложных показаний. Как рассказала ранее адвокат бизнесмена Людмила Суворова, Сергей Левыкин не сам монтировал оборудование, а обратился в специализированную компанию. Работы проводились за два месяца до ЧП, в октябре 2016 года, и после них всё было в порядке. Защита уверена, что сам Левыкин из-за отсутствия навыков не мог подключить газовый котёл. Однако сотрудники компании, монтирующей оборудование, так и не были допрошены. Супруга подсудимого Елена Левыкина рассказала о конфликте с конкурентом, который, по их версии, мог устроить ЧП. По словам женщины, за несколько минут до взрыва к сауне подъезжало два автомобиля. Это видела администратор и сняли камеры видеонаблюдения. Вскоре после этого случился взрыв. Семья Левыкина связывает два этих факта. При этом результаты взрывотехнической и пожаротехнической экспертиз говорят о неисправности оборудования. Исследования легли в основу обвинения бизнесмена. Оксана Грибкова