В Праге на ходу загорелся автобус, водитель успел выпустить пассажиров

ПРАГА , 4 апр — РИА Новости . Рейсовый автобус, курсирующий на линии 396 в восточной части Праги, загорелся во время езды утром в среду, находившиеся в нем 6 пассажиров успели выйти после того, как водитель открыл двери, сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.

"Люди успели из автобуса выйти. В тушении пожара участвовали два расчета. Тем не менее, огонь практически уничтожил машину. Причину происшествия выясняют представители полиции и службы пожарной охраны", — сказал Кавка.