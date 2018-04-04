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В Праге на ходу загорелся автобус, водитель успел выпустить пассажиров
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В Праге на ходу загорелся автобус, водитель успел выпустить пассажиров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 4 апр — РИА Новости. Рейсовый автобус, курсирующий на линии 396 в восточной части Праги, загорелся во время езды утром в среду, находившиеся в нем 6 пассажиров успели выйти после того, как водитель открыл двери, сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.
"Люди успели из автобуса выйти. В тушении пожара участвовали два расчета. Тем не менее, огонь практически уничтожил машину. Причину происшествия выясняют представители полиции и службы пожарной охраны", — сказал Кавка.
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