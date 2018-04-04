Специалисты оценят состояние торгового дома «Банка Рукавишникова»

Фото из архива редакцииСпециалисты оценят состояние торгового дома «Банка Рукавишникова»

5 апреля 2018 года в 11.15 представители министерства культуры Нижегородской области , Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника посетят торговый дом «Банка Рукавишникова» на Нижневолжской набережной.

В рамках мероприятия специалисты расскажут о состоянии здания, об организованной работе и ближайших планах по созданию на территории торгового дома «Банка Рукавишникова» современного культурного пространства.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года в областную собственность переданы помещения, входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс банка Рукавишникова», общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, в том числе и торговый дом «Банка Рукавишникова».

Напомним, глава региона Глеб Никитин дал поручение министерству культуры Нижегородской области рассмотреть концепции использования здания. «Приоритетом является государственно-частное партнерство, — отметил Глеб Никитин, — при этом основным направлением развития здания должна быть культурная составляющая». Здание торгового дома, по словам главы региона, должно стать важным культурным центром.

Справка. Торговый дом «Банка Рукавишникова» входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс банка Рукавишникова».

Комплекс состоит из двух самостоятельных корпусов — банка, обращенного главным фасадом на ул. Рождественскую, и торгового дома, обращенного главным фасадом на Нижневолжскую набережную.

Торговый дом создавался в 1913-1916 годах по проекту выдающегося русского зодчего Ф. О. Шехтеля и представляет яркий образец архитектуры модерна.

С момента ввода в эксплуатацию и до 2014 года в здании работала швейная фабрика, хотя изначально там предполагалось разместить банк. Переоборудование здания перед открытием в 1916 году было связано с потребностью армии в обмундировании в период Первой мировой войны. После революции этот профиль деятельности был сохранен.