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«Платную» эвакуацию в «Ижевских термах» обсудили на районной комиссии по безопасности
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«Платную» эвакуацию в «Ижевских термах» обсудили на районной комиссии по безопасности 

ИА «Сусанин» 29 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. «Платную» эвакуацию в «Ижевских термах» обсудили на районной комиссии по пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работникам компании рекомендовали провести пожарно-тактические занятия с привлечением спецтехники. Они должны состояться до 13 апреля.
По словам представителей регионального управления МЧС России, существует четкий алгоритм действий сотрудников торговых центров, других предприятий и организаций при пожаре, вне зависимости от того, была тревога ложной или нет. Работники «Ижевских терм» оказались не готовы к такой ситуации.
3 апреля в 21:15 в торгово-развлекательном центре «Италмас» сработала пожарная сигнализация. Неизвестный мужчина нажал кнопку ручного пожарного извещателя на втором этаже. После оповещения об эвакуации администрация «Ижевских терм» отказалась выпускать посетителей без оплаты услуг, ссылаясь на то обстоятельство, что тревога оказалась ложной.
«Убедились, что возгорания нет нигде, ни у нас, ни в торговом центре. После этого всем посетителям было сказано экстренную эвакуацию прекратить, это было объяснено, что пожарная опасность отсутствует. Через какое-то время пожарная сигнализация была отключена. Но там нашлось два-три мужчины, видимо, выпившие, которое начали раздувать эту панику. Большинство людей спокойно стояли и выходили, никуда не торопясь. Потому что угрозы для посетителей не было никакой», — рассказал ранее «Сусанину» владелец «Ижевских терм» Юрий Бычков.
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