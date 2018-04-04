«Платную» эвакуацию в «Ижевских термах» обсудили на районной комиссии по безопасности

Ижевск. Удмуртия . «Платную» эвакуацию в «Ижевских термах» обсудили на районной комиссии по пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работникам компании рекомендовали провести пожарно-тактические занятия с привлечением спецтехники. Они должны состояться до 13 апреля.

По словам представителей регионального управления МЧС России, существует четкий алгоритм действий сотрудников торговых центров, других предприятий и организаций при пожаре, вне зависимости от того, была тревога ложной или нет. Работники «Ижевских терм» оказались не готовы к такой ситуации.

3 апреля в 21:15 в торгово-развлекательном центре «Италмас» сработала пожарная сигнализация. Неизвестный мужчина нажал кнопку ручного пожарного извещателя на втором этаже. После оповещения об эвакуации администрация «Ижевских терм» отказалась выпускать посетителей без оплаты услуг, ссылаясь на то обстоятельство, что тревога оказалась ложной.