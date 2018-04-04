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Хасавюртовские развлекательные центры закрыли из-за нарушений пожарной системы
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Хасавюртовские развлекательные центры закрыли из-за нарушений пожарной системы 

Mirmol.ru 39 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Хасавюртовские развлекательные центры закрыли из-за нарушений пожарной системыПо указу Владимира Васильева были проведены проверки пожарной безопасности в Дагестане.
В результате проверок в городе Хасавюрте были обнаружены нарушения правил противопожарной системы на общественно-развлекательных площадках. В список нарушителей республики по городу Хасавюрту вошли 3 развлекательных центра: «Фэмели», «Корона» и «Эдем».
По информации прокуратуры Хасавюрта, в зданиях было обнаружено отсутствие автоматической противопожарной сигнализации и системы оповещения людей, а также средств пожаротушения.
По итогам проверок было принято решение приостановить работу небезопасных помещений. На данный момент прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении этих зданий.
Напомним, решение о тщательных проверках всех помещений массового пребывания было принято в связи с трагедией в ТЦ Кемерово, в которой из-за нарушений пожарной безопасности погибли более 60 человек.
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