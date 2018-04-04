Хасавюртовские развлекательные центры закрыли из-за нарушений пожарной системы

Хасавюртовские развлекательные центры закрыли из-за нарушений пожарной системыПо указу Владимира Васильева были проведены проверки пожарной безопасности в Дагестане

В результате проверок в городе Хасавюрте были обнаружены нарушения правил противопожарной системы на общественно-развлекательных площадках. В список нарушителей республики по городу Хасавюрту вошли 3 развлекательных центра: «Фэмели», «Корона» и «Эдем».

По информации прокуратуры Хасавюрта, в зданиях было обнаружено отсутствие автоматической противопожарной сигнализации и системы оповещения людей, а также средств пожаротушения.

По итогам проверок было принято решение приостановить работу небезопасных помещений. На данный момент прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении этих зданий.