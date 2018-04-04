Орловские пожарные целый день откачивали воду, спасая дома

Резкое таяние снега несет неудобства не только тем, кто живет непосредственно у рек и водоемов. Так, накануне помощь МЧС понадобилась жителям поселка Нарышкино Урицкого района.

Утром спасателям сообщили, что на улице Микрорайон стали затапливаться подъезды домов. Сотрудники 38 пожарно-спасательной части выехали на место и в команде с коммунальщиками до позднего вечера боролись с водой. Ее откачивали с помощью автоцистерны.

Жители домов выразили благодарность специалистам МЧС России за оперативные и профессиональные действия при ликвидации подтопления домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, с 3 апреля на территории Орловской области началось весеннее половодье с подъемом уровня воды в реках области. Сегодня утром были закрыты для движения два моста.