Ещё
В Ярославской области эвакуировали крупный торговый центр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославской области эвакуировали крупный торговый центр 

76.ru 40 минут назад
Фото: 76.ru
Сегодня днём в крупном торговом центре Рыбинска «Виконда» сработала пожарная сигнализация. Посетителей и персонал из всех магазинов быстро вывели на улицу. Через какое-то время всех пустили обратно и торговый центр продолжил работу в обычном режиме.
— Это была проверка, — рассказали в администрации «Виконды».
В МЧС подтвердили, что в торговом центре ничего не горело и вызова туда сегодня не было.
Вчера людей эвакуировали из торгового центра «Омега» на Ленинградском проспекте в Ярославле. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании находится бомба.
76.ru: последние новости
Будешь задыхаться, а бежать некуда: в торговом центре Ярославля нашли жуткие нарушения безопасности Спасатели МЧС проверят подъезды ярославцев после пожара в Кемерово В Ярославле коллекторы подожгли подъезд должника: стало плохо пожилой женщине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»190
Украина будет задерживать все крымские суда458
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля30
Кемеровчанину по ошибке перевели на счет 30 млн рублей59
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение