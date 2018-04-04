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33 человека около часа тушили пожар в частном доме Самары
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33 человека около часа тушили пожар в частном доме Самары 

ТРК Губерния 46 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Пламя объяло площадь в 150 м2. Полностью устранить огонь удалось лишь через час после возгорания. Частный дом загорелся сегодня в Кировском районе Самары без четверти час по местному времени. Пламя охватило серьезную площадь — около 150 кв. м. На место пожара выехали 33 огнеборца, было привлечено десять единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. Локализовать возгорание удалось к 13:35. Еще через 15 минут пламя было полностью ликвидировано. Сейчас специалисты выясняют, что могло послужить причиной пожара и каков причиненный им ущерб.
Фото: архив ГУ МЧС России по Самарской области
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