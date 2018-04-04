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Кемеровчанин Востриков заявил об отсутствии системы пожаротушения в «Зимней вишне»
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Кемеровчанин Востриков заявил об отсутствии системы пожаротушения в «Зимней вишне» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», опубликовал новое видео из разрушенного ТЦ, в котором опроверг утверждения о том, что в здании была установлена система пожаротушения.
"Про охранника, который там сам отключил эту систему пожаротушения, я еще раз хочу сказать, ее здесь нету. Единственное, что есть на потолке — это вентиляция. Вентиляцию сделали, а систему пожаротушения — никто там ее не переводил в этот (режим). Нам просто лапшу на уши (вешают)", — утверждает он.
По словам мужчины, единственное место, где ему удалось обнаружить порошковую систему тушения пожара, — это магазин, расположенный на втором этаже ТЦ. Находившиеся в этом помещении вещи не сгорели, хотя само оно сильно закоптилось.
Мужчина также показал двери ТЦ, отметив, что они очень крепкие, но магнитных замков на них нет. Также он обратил внимание на то, что в отделке здания использовались «горючие» материалы, в частности, обшивка была деревянная.
Кемеровчанин показал путь эвакуации из здания, который, о его словам, был только один. Примерно 30 человек, которые свернули с этого пути и повернули «не туда», в итоге погибли.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следствие рассматривает несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и умышленный поджог.
В числе фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту ЧП, сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) Сергей Антюшин. По версии
следствия, он отключил систему оповещения о пожаре в ТЦ.
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