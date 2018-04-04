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Крыс костромской администрации потравят за 10 тысяч рублей
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Крыс костромской администрации потравят за 10 тысяч рублей 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Три здания администрации Костромы станут территорией без крыс, узнал KOSTROMA.TODAY. Из помещений собираются выгнать всех грызунов.
Как выяснил KOSTROMA.TODAY, заказчиком стала столовая администрации Костромы. Ее подразделения находятся во всех трех зданиях, которые принадлежат мэрии: ул. Советская,1, ул. Депутатская, 47, пл. Конституции,2. Именно там и будут травить крыс.
Травля начнется с апреля и будет происходить каждый месяц. В администрации уже определили подрядчика. Для сначала он должен будет в поисках крыс осмотреть все помещения. Только в здании администрации города это 200 метров, а в здании на площади Конституции — 400 метров. Если крысы найдутся, придется поймать несколько штук и отправить на лабораторное исследование.
Травить грызунов предполагается с помощью ядовитой приманки, которые будут раскладывать в тех местах, где видели крыс. Ее будут раскладывать раз в месяц.
Отметим, что битва с крысами обойдется бюджету совсем недорого — всего в 10 тысяч рублей.
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