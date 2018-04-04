Огнеборцы провели классный час в курской школе

Ребятам напомнили правила пожарной безопасности

В курской гимназии № 4 прошел классный час с представителем областного отделения ВДПО.

— После недавних трагических событий мамы и папы юных курян пожелали, чтобы их детям еще раз напомнили об основных правилах эвакуации и действиях при пожаре, — пояснила начальник отдела противопожарной пропаганды и связей с общественностью КОО ВДПО Татьяна Рыженкова. — Мы не могли не ответить на просьбу положительно и провели очень интересную беседу со школьниками.

Ученикам 5 класса напомнили телефон вызова единой службы спасения 112 и правила пожарной безопасности. Также ребятам вручили на память закладки с советами.