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Огнеборцы провели классный час в курской школе
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Огнеборцы провели классный час в курской школе 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Ребятам напомнили правила пожарной безопасности
В курской гимназии № 4 прошел классный час с представителем областного отделения ВДПО.
— После недавних трагических событий мамы и папы юных курян пожелали, чтобы их детям еще раз напомнили об основных правилах эвакуации и действиях при пожаре, — пояснила начальник отдела противопожарной пропаганды и связей с общественностью КОО ВДПО Татьяна Рыженкова. — Мы не могли не ответить на просьбу положительно и провели очень интересную беседу со школьниками.
Ученикам 5 класса напомнили телефон вызова единой службы спасения 112 и правила пожарной безопасности. Также ребятам вручили на память закладки с советами.
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