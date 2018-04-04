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Движение трамваев в районе Семеновской площади восстановлено
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Движение трамваев в районе Семеновской площади восстановлено 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Движение трамваев в районе Семеновской площади, которое ранее пришлось приостановить из-за пожара в ТЦ «Персей для детей», было восстановлено. Об этом ГУП «Мосгортранс» сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"Движение трамваев в районе Семеновской площади восстановлено. Едем!" − сказано в сообщении.
Движение трамваев №№ 2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади приостановили после того, как в расположенном поблизости торговом центре «Персей для детей» произошло возгорание.
В результате пожара погиб один сотрудник ТЦ, пострадали шестеро пожарных. Как уточнили в МЧС, пламя вспыхнуло на шестом этаже здания, на складах ткацкой фабрики. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 13:39 его удалось ликвидировать.
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