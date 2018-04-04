Движение трамваев в районе Семеновской площади восстановлено

Движение трамваев в районе Семеновской площади, которое ранее пришлось приостановить из-за пожара в ТЦ «Персей для детей», было восстановлено. Об этом ГУП «Мосгортранс» сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Движение трамваев в районе Семеновской площади восстановлено. Едем!" − сказано в сообщении.

Движение трамваев №№ 2, 11, 34к, 36, 43 и 46 в районе Семеновской площади приостановили после того, как в расположенном поблизости торговом центре «Персей для детей» произошло возгорание.