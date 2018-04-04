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Правительство региона проводит крупную закупку пожарных автомобилей для муниципальных районов
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Правительство региона проводит крупную закупку пожарных автомобилей для муниципальных районов 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Департамент государственного заказа Ярославской области проводит крупную закупку двух специальных автомобилей для пожарных частей Пошехонского и Даниловского районов. Их автопарки нуждаются в обновлении — имеющиеся машины были закуплены в 90-х годах прошлого века.
— Оснащение пожарных частей современной техникой повышает уровень безопасности граждан, — отметила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. — Закупка проводится на открытой электронной площадке, что позволяет сделать процесс максимально доступным и гласным для потенциальных поставщиков. На данный момент заявки еще принимаются.
Сумма контракта — порядка 9,7 миллиона рублей. В середине апреля состоится электронный аукцион, по результатам которого будет определен поставщик и заключен государственный контракт.
Как сообщил директор регионального департамента государственного заказа Андрей Афонин, в 2017 — 2018 годах уполномоченный орган проводит подобные закупки для обеспечения социально значимых потребностей областных заказчиков в оперативном порядке.
— Закупка пожарных машин позволяет повысить уровень пожарной защищенности объектов жизнеобеспечения, социально значимых и жилых зданий, обеспечить защиту жизни и здоровья населения, сократить материальные потери от пожаров природного и техногенного характера, — сказал заместитель директора пожарно-спасательной службы Ярославской области Андрей Егоров.
Ранее подобная современная техника также была приобретена за счет средств областного бюджета для пожарных частей Переславского, Ростовского и Некоузского районов.
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