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Пожарные спасли 17 человек из горящего жилого дома в Гатчине
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Пожарные спасли 17 человек из горящего жилого дома в Гатчине 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Жильцы дома по улице Крупской были эвакуированы сразу после того, как диспетчер принял вызов о возгорании утром 4 апреля.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, прибывшие к месту происшествия пожарные обнаружили, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже, а площадь пожара составляет 16 кв.м.
Поскольку дым быстро распространился по всем этажам, было принято незамедлительное решение эвакуировать жильцов подъезда из здания. В итоге по маршевой лестнице пожарные эвакуировали 15 человек, ещё две женщины были спасены с места пожара и переданы бригаде скорой помощи. Таким образом благодаря слаженным действиям пожарных бригад никто из жильцов дома в результате пожара не пострадал. Огонь был потушен в течение 45 минут.
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