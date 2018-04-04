Пожарные спасли 17 человек из горящего жилого дома в Гатчине

Жильцы дома по улице Крупской были эвакуированы сразу после того, как диспетчер принял вызов о возгорании утром 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС , прибывшие к месту происшествия пожарные обнаружили, что дым идет из окна квартиры на четвертом этаже, а площадь пожара составляет 16 кв.м.

Поскольку дым быстро распространился по всем этажам, было принято незамедлительное решение эвакуировать жильцов подъезда из здания. В итоге по маршевой лестнице пожарные эвакуировали 15 человек, ещё две женщины были спасены с места пожара и переданы бригаде скорой помощи. Таким образом благодаря слаженным действиям пожарных бригад никто из жильцов дома в результате пожара не пострадал. Огонь был потушен в течение 45 минут.