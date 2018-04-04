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Эксперт: во время «надзорных каникул» здания нужно проверять другим образом
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Эксперт: во время «надзорных каникул» здания нужно проверять другим образом 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Во время проведения так называемых «надзорных каникул» в зданиях должны проходить иные проверки, например, общественные, заявил в среду на пресс-конференции председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.
В РФ действуют надзорные каникулы для малого бизнеса — это трехлетний период с начала работы малого предприятия, когда оно освобождается от большинства проверок.
"Надзорные каникулы — это нормально. На западе уже давно надзорные проверки для некоторых объектов ликвидированы, но они чем-то заменены", — сказал эксперт.
По его словам, надзорную деятельность государства нужно заменять на иные формы проверок. «Это могут быть формы общественного контроля, например», — сказал Кудрявцев.
Ранее сообщалось, что сгоревший в Кемерово ТЦ «Зимняя Вишня» по плану должны были проверить в 2016 году, но проверки не состоялись, так как данный центр считался объектом малого бизнеса. В результате пожара в четырехэтажном ТЦ 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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