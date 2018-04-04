Эксперт: во время «надзорных каникул» здания нужно проверять другим образом

МОСКВА , 4 апр — РИА Недвижимость. Во время проведения так называемых «надзорных каникул» в зданиях должны проходить иные проверки, например, общественные, заявил в среду на пресс-конференции председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев

РФ действуют надзорные каникулы для малого бизнеса — это трехлетний период с начала работы малого предприятия, когда оно освобождается от большинства проверок.

"Надзорные каникулы — это нормально. На западе уже давно надзорные проверки для некоторых объектов ликвидированы, но они чем-то заменены", — сказал эксперт.

По его словам, надзорную деятельность государства нужно заменять на иные формы проверок. «Это могут быть формы общественного контроля, например», — сказал Кудрявцев.