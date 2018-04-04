Тюменка выбила дверь и выволокла потерявшую сознание соседку из горящей квартиры

Стали известны подробности пожара, который случился в минувшую субботу, 31 марта, в одной из квартир пятиэтажки на Рижской. В тот день сотрудники МЧС эвакуировали из дома 10 человек. Позже выяснилось, что в их числе была девушка, которой удалось спасти свою соседку. Сегодня, 4 апреля, воспитатель частного сада Мария Авдиева пришла на встречу с сотрудниками областного МЧС и подробно рассказала о том, как в то утро развивались события.

— Я услышала сильный стук в стену, — начала свой рассказ Мария, — что и заставило меня проснуться. Выйдя в коридор, я вначале почувствовала сильный запах дыма, а потом увидела, что сквозь дверь из соседней комнаты идет черный дым. Сразу попробовала открыть дверь, но что-то мешало изнутри комнаты. Тогда я начала кричать о случившемся и кинулась будить других соседей, стучаться во все двери, — вспоминает Мария. По словам девушки, квартира, в которой случился пожар, сдавалась по комнатам. В той, где произошло возгорание, жила девушка 17-18 лет.

— С мыслью о том, что она внутри, я начала бить ногой в дверь со всей силы. Дышать было тяжело, голова кружилась и текли слезы от едкого дыма. Когда я все-таки выбила дверь, из комнаты повалил густой дым. Я выбежала на лестничную площадку, чтобы продышаться, а потом вернулась назад в квартиру за девочкой. Переступив порог квартиры, я увидела, что она лежит у входа без сознания. Я схватила ее и вытащила на лестничную клетку. Затем мы вместе с соседкой, которая вышла раньше, взяли девочку за руки и ноги и спустились ее на несколько этажей ниже, где не было такого густого дыма. Нам навстречу попался молодой человек. Он взял её на руки и вслед за нами вышел на улицу, — рассказывает Мария. Врачи скорой помощи оказали пострадавшей девушке первую помощь и увезли в больницу. — Она надышалась дыма и получила ожоги. Когда соседка будет выписываться, пойду в больницу узнать о ее здоровье и поблагодарить, — неожиданно закончила свой рассказ Мария. Девушка уверена, что только благодаря стуку соседки в стену пожар в четырехкомнатной квартире обошелся без жертв. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области 72.ru рассказали, что спасение соседки из огня Марию Авдиеву представят к награде.