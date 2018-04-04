МЧС удаляет дым из помещений ТЦ «Персей»

"Сейчас сотрудники занимаются тем, что из помещений торгового центра удаляется дым, будут проводиться работы по изучению причин пожара. По времени, я не думаю, что это займет больше полутора-двух часов", — сказал Денисов.

Ранее Денисов сообщил журналистам, что пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре «Персей» на востоке Москвы. При пожаре погиб сотрудник ТЦ, пострадали шесть пожарных, один них находится в тяжелом состоянии, остальные — в средней тяжести.

ТЦ «Персей для детей» горит на востоке Москвы. Кадры с места ЧП