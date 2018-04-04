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МЧС удаляет дым из помещений ТЦ «Персей»
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МЧС удаляет дым из помещений ТЦ «Персей» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС в настоящий момент проводят работы по удалению дыма из помещений столичного торгового центра «Персей», где произошел пожар, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.
"Сейчас сотрудники занимаются тем, что из помещений торгового центра удаляется дым, будут проводиться работы по изучению причин пожара. По времени, я не думаю, что это займет больше полутора-двух часов", — сказал Денисов.
Ранее Денисов сообщил журналистам, что пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре «Персей» на востоке Москвы. При пожаре погиб сотрудник ТЦ, пострадали шесть пожарных, один них находится в тяжелом состоянии, остальные — в средней тяжести.
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