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Пожарный шкаф укомплектовали рукавами в доме на Новгородской
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Пожарный шкаф укомплектовали рукавами в доме на Новгородской 

Управа района Лианозово 39 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на седьмом этаже дома 10 по Новгородской улице укомплектовали рукавами пожарный шкаф, в котором они отсутствовали ранее. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«Пожарный шкаф укомплектован рукавами», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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