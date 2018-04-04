Пожарный шкаф укомплектовали рукавами в доме на Новгородской

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на седьмом этаже дома 10 по Новгородской улице укомплектовали рукавами пожарный шкаф, в котором они отсутствовали ранее. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев

«Пожарный шкаф укомплектован рукавами», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)