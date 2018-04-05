Владелец здания ТЦ «Персей для детей» в Москве переведет деньги семье погибшего при пожаре

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Владелец здания торгового центра «Персей для детей» — «Московская шерстопрядильная фабрика» поможет материально семье погибшего при пожаре сотрудника, об этом сообщили ТАСС в четверг в администрации компании.

"С семьей погибшего сотрудника фабрика находится в тесном контакте, оказывается организационная помощь, уточняются реквизиты для перечисления финансовой помощи, согласуется сумма", — говорится в официальном ответе фабрики.

Сотрудник фабрики Карпов Алексей Юрьевич , 1972 года рождения, погиб не в результате последствий возгорания, подчеркивается в сообщении.

"Уже после того, как покинул здание, он упал и получил травму головы, из-за которой скончался в машине скорой помощи. Эта трагедия тяжело воспринимается коллективом фабрики, мы глубоко сочувствуем и соболезнуем его семье ", — заявили ТАСС в администрации предприятия.

Мероприятия по ликвидации последствий ЧП и оценке ущерба от возгорания будут разработаны после того, как следственные органы закончат работу в здании, заключили в «Московской шерстопрядильной фабрике»

Пожар в ТЦ Четвертого апреля в Москве на Малой Семеновской улице произошел пожар в шестиэтажном торгово-производственном здании. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. ЧП было ликвидировано в течение нескольких часов.

Всего из торгового центра были эвакуированы силами пожарных и администрации более 600 человек, спасены 20. Все системы пожарной защиты, включая пожаротушения, сработали штатном режиме. В результате тушения пожара также пострадали шесть пожарных, угрозы для их жизни и здоровью сейчас нет.

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