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Владелец здания ТЦ «Персей для детей» в Москве переведет деньги семье погибшего при пожаре
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Юлия Скрипаль заговорила

Владелец здания ТЦ «Персей для детей» в Москве переведет деньги семье погибшего при пожаре 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Владелец здания торгового центра «Персей для детей» — «Московская шерстопрядильная фабрика» поможет материально семье погибшего при пожаре сотрудника, об этом сообщили ТАСС в четверг в администрации компании.
"С семьей погибшего сотрудника фабрика находится в тесном контакте, оказывается организационная помощь, уточняются реквизиты для перечисления финансовой помощи, согласуется сумма", — говорится в официальном ответе фабрики.
Сотрудник фабрики Карпов Алексей Юрьевич, 1972 года рождения, погиб не в результате последствий возгорания, подчеркивается в сообщении.
"Уже после того, как покинул здание, он упал и получил травму головы, из-за которой скончался в машине скорой помощи. Эта трагедия тяжело воспринимается коллективом фабрики, мы глубоко сочувствуем и соболезнуем его семье ", — заявили ТАСС в администрации предприятия.
Мероприятия по ликвидации последствий ЧП и оценке ущерба от возгорания будут разработаны после того, как следственные органы закончат работу в здании, заключили в «Московской шерстопрядильной фабрике»
Пожар в ТЦ  Четвертого апреля в Москве на Малой Семеновской улице произошел пожар в шестиэтажном торгово-производственном здании. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. ЧП было ликвидировано в течение нескольких часов.
Всего из торгового центра были эвакуированы силами пожарных и администрации более 600 человек, спасены 20. Все системы пожарной защиты, включая пожаротушения, сработали штатном режиме. В результате тушения пожара также пострадали шесть пожарных, угрозы для их жизни и здоровью сейчас нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность» УК РФ.
Здание принадлежит ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика», на 1-4 этажах располагается магазин детских товаров «Персей для детей», на 5 и 6 этаже — складские помещения фабрики. Пожарная проверка здания проводилась в 2015-2017 годах, а также по поручению правительства РФ после пожара в Кемерове 30 марта 2018 года.
ТАСС: последние новости
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 Ещё 5 источников 
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