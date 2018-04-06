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Семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей» выплатят миллион рублей
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Семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей» выплатят миллион рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей» будет выделен один миллион рублей, следует из документа, опубликованного на сайте мэра и правительства Москвы.
"Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь… семье гражданина, погибшего в результате пожара…, в размере 1 миллиона рублей", — говорится в документе.
Кроме того, согласно распоряжению, каждому сотруднику государственной противопожарной службы, которым потребовалось оказание медицинской помощи после тушения пожара, будет выделено по 500 тысяч рублей.
"Установить, что государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ритуал» обеспечивает предоставление необходимых ритуальных услуг для организации погребения гражданина, погибшего в результате пожара… из расчета не более 110 тысяч рублей", — говорится в документе.
Пожар на складе в торговом центре «Персей для детей» произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Трое из них находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести.
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 Ещё 13 источников 
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