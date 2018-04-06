Где в КЧР создадут питомник по выращиванию саженцев?

Как сообщили в управлении лесами Карачаево-Черкесии, постоянный лесной питомник общей площадью 5 га создадут в Ермоловском участковом лесничестве в Зеленчукском районе.

Эту работу проводят с целью искусственного восстановления лесов. Сейчас в республике 5 временных питомников. Но до сих пор не было основного. Им и станет зеленчукский.

Ежегодно в нём будут выращивать до 300 тысяч саженцев лиственных и хвойных деревьев — клёнов, дубов, буков, сосен, пихт, берёз и т.д.

По данным управления лесами КЧР, сейчас леса в республике занимают более 520 тысяч га.