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Где в КЧР создадут питомник по выращиванию саженцев?
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Где в КЧР создадут питомник по выращиванию саженцев? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в управлении лесами Карачаево-Черкесии, постоянный лесной питомник общей площадью 5 га создадут в Ермоловском участковом лесничестве в Зеленчукском районе.
Эту работу проводят с целью искусственного восстановления лесов. Сейчас в республике 5 временных питомников. Но до сих пор не было основного. Им и станет зеленчукский.
Ежегодно в нём будут выращивать до 300 тысяч саженцев лиственных и хвойных деревьев — клёнов, дубов, буков, сосен, пихт, берёз и т.д.
По данным управления лесами КЧР, сейчас леса в республике занимают более 520 тысяч га.
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