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Собянин отреагировал на пожар в московском ТЦ «Персей»
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Собянин отреагировал на пожар в московском ТЦ «Персей» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате пожара в торговом центре «Персей» в районе Соколиной горы. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».
"По предварительным данным, в складском помещении на площади 80 кв. м. Штатная система дымоудаления сработала. Всех посетителей вывели из здания. Пожарные вели себя героически. Несколько спасателей обратились за медицинской помощью", — сказал он.
Пожар в торговом центре «Персей» произошел в среду. Погиб один человек, еще шестеро пострадали.
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 Ещё 2 источника 
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