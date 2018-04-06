Власти Москвы выплатят 1 млн руб. семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей» мужчины

Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин

«Департаменту труда и социальной защиты населения Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 г. по адресу: Москва, ул. Малая Семе­новская, д. 28, в размере 1 млн руб.», — говорится в распоряжении.

Так же каждый пострадавший при пожаре сотрудник противопожарной службы получит по 500 тыс. руб.

Установить, что государственное бюджетное учреждение Москвы «Ритуал» обеспечивает предоставление необходимых риту­альных услуг для организации погребения гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 г.

из расчета не более 110 тыс. руб.», — уточняется в документе.