Власти Москвы выплатят 1 млн руб. семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей» мужчины 

Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин
«Департаменту труда и социальной защиты населения Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 г. по адресу: Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28, в размере 1 млн руб.», — говорится в распоряжении.
Так же каждый пострадавший при пожаре сотрудник противопожарной службы получит по 500 тыс. руб.
Установить, что государственное бюджетное учреждение Москвы «Ритуал» обеспечивает предоставление необходимых ритуальных услуг для организации погребения гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 г.
из расчета не более 110 тыс. руб.», — уточняется в документе.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что трое пострадавших при пожаре в столичном ТЦ «Персей для детей» спасателей остаются в тяжелом состоянии. Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля, в результате погиб один человек, пострадали пять сотрудников МЧС. По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».