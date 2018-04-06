Ещё
Власти Москвы выплатят 1 млн руб. семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей» мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы выплатят 1 млн руб. семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей» мужчины 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин
«Департаменту труда и социальной защиты населения Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 г. по адресу: Москва, ул. Малая Семе­новская, д. 28, в размере 1 млн руб.», — говорится в распоряжении.
Так же каждый пострадавший при пожаре сотрудник противопожарной службы получит по 500 тыс. руб.
Установить, что государственное бюджетное учреждение Москвы «Ритуал» обеспечивает предоставление необходимых риту­альных услуг для организации погребения гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 г.
из расчета не более 110 тыс. руб.», — уточняется в документе.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что трое пострадавших при пожаре в столичном ТЦ «Персей для детей» спасателей остаются в тяжелом состоянии. Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля, в результате погиб один человек, пострадали пять сотрудников МЧС. По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
Агентство «Москва»: последние новости
МЧС: Более 1 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в массовых местах Подмосковья с 28 марта Эвакуация людей в ТРК «Vegas Крокус Сити» оказалась учебной А.Воробьев поручил муниципалитетам Подмосковья проследить за безопасностью граждан во время Пасхи
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Описана схема переправки российских наемников в Сирию191
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян357
Дуров отреагировал на получение британского гражданства22
Путин уволил одиннадцать генералов319
Украину «завалило» фальсификатом из Европы208
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение