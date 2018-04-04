Растет число пострадавших при пожаре в столичном торговом центре

Шесть спасателей пострадали при тушении пожара в московском торговом центре «Персей». Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в среднем. У них тепловой удар и отравление дымом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС. Ранее говорилось о трех пострадавших. Всех доставляют в больницы двумя санитарными вертолетами. Один человек при пожаре погиб, кто именно, пока официально не сообщается. По данным СМИ, это сотрудник торгового центра. Из здания эвакуировали 600 человек. Установлена и предварительная причина пожара. Очаг находился в машинном отделении грузового лифта, — там могло произойти короткое замыкание, пишет Лайф. Ранее появилась другая информация — якобы пожар начался на территории склада пряжи. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.