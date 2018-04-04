Ещё
Растет число пострадавших при пожаре в столичном торговом центре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Растет число пострадавших при пожаре в столичном торговом центре 

Авторадио 1 час назад
Шесть спасателей пострадали при тушении пожара в московском торговом центре «Персей». Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в среднем. У них тепловой удар и отравление дымом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС. Ранее говорилось о трех пострадавших. Всех доставляют в больницы двумя санитарными вертолетами. Один человек при пожаре погиб, кто именно, пока официально не сообщается. По данным СМИ, это сотрудник торгового центра. Из здания эвакуировали 600 человек. Установлена и предварительная причина пожара. Очаг находился в машинном отделении грузового лифта, — там могло произойти короткое замыкание, пишет Лайф. Ранее появилась другая информация — якобы пожар начался на территории склада пряжи. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.
Авторадио: последние новости
Владимир Путин в Кемерове встретился с инициативной группой граждан ТЦ "Афимолл-Сити" в Москве эвакуировали после сигнала о пожаре - источник В Москве загорелся торговый центр «Персей»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда307
Япония заявила протест России151
Сестры с электродами в мозге покончили с собой12
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»87
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек121
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение