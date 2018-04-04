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Огнеборцы будут кувалдами передвигать покрышки в Петрозаводске
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Огнеборцы будут кувалдами передвигать покрышки в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На соревнованиях на площади Кирова в карельской столице соберутся специалисты газодымозащитной службы. 29 апреля в Петрозаводске на площади Кирова пройдут международные соревнования на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС». Как сообщили в МЧС, мероприятие приурочено к 165 годовщине со Дня образования пожарной охраны Республики Карелия (18 апреля), к 100-летию Советской пожарной охраны и ко Дню пожарной охраны России (30 апреля).
Участниками станут специалисты газодымозащитной службы из разных субъектов страны. В программе — комбинированная полоса препятствий, на которой огнеборцы продемонстрируют навыки выполнения оперативно-служебных задач газодымозащитной службы.
Так, газодымозащитник в полной экипировке поднимется с комплектом рукавов на площадку 3-го этажа башни, затем при помощи спасательной веревки поднимает контейнер с двумя рукавами на площадку 3-го этажа. Затем газодымозащитник опускается с башни, при помощи кувалды ему предстоит переместить специальное груз, весом около 40 килограммов на расстояние 1 метра. Затем участник соревнований проходит «змейку», передвигает покрышку грузовика, а на заключительном этапе относит условно пострадавшего в безопасное место.
Гости соревнований увидят пожарно-спасательную технику, также в течение дня планируются выступления творческих коллективов. Для детей будут работать интерактивные площадки, а желающие смогут проверить себя в роли пожарного и преодолеть полосу препятствий в передвижной тепло-дымокамере и дым-палатке. Также будет организована работа полевой кухни. По материалам: ptzgovorit.ru
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