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Троих пострадавших при пожаре в ТЦ на востоке Москвы спасателей перевели из реанимации в палату
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Троих пострадавших при пожаре в ТЦ на востоке Москвы спасателей перевели из реанимации в палату 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: MosDay.ru
Состояние спасателей, доставленных в НИИ им. Н. Склифосовского после пожара в ТЦ «Персей для детей», улучшилось, их перевели из реанимации в палату ожогового отделения. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной медучреждения.
«Они переведены из реанимации, лежат в ожоговом отделении. Состояние средней тяжести, температура у них нормальная»», — сказали в справочной.
Ранее сообщалось, что пострадавшие находятся в ожоговой реанимации, их состояние оценивалось как тяжелое.
Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля, в результате погиб один человек, пострадали пять сотрудников МЧС. По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
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