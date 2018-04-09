Троих пострадавших при пожаре в ТЦ на востоке Москвы спасателей перевели из реанимации в палату

Состояние спасателей, доставленных в НИИ им. Н. Склифосовского после пожара в ТЦ «Персей для детей», улучшилось, их перевели из реанимации в палату ожогового отделения. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной медучреждения.

«Они переведены из реанимации, лежат в ожоговом отделении. Состояние средней тяжести, температура у них нормальная»», — сказали в справочной.

Ранее сообщалось, что пострадавшие находятся в ожоговой реанимации, их состояние оценивалось как тяжелое.