Трое пострадавших при пожаре в ТЦ спасателей остаются в тяжелом состоянии

Состояние спасателей, пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей для детей», доставленых НИИ имени Склифосовского, отсается тяжелым. Об этом сообщили в справочной медучреждения.

"Все трое лежат в ожоговой реанимации. Их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, изменений нет", — сказали в справочной.

Инцидент произошел 4 апреля. Всего при нем пострадали пять сотрудников МЧС . Погиб один сотрудник торгого центра. Получивших ранения спасателей навестил Сергей Собянин

По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело о причинение смерти по неосторожности и халатности.