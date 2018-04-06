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Трое пострадавших при пожаре в ТЦ спасателей остаются в тяжелом состоянии
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Трое пострадавших при пожаре в ТЦ спасателей остаются в тяжелом состоянии 

Москва24 36 минут назад
Фото: Москва24
Состояние спасателей, пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей для детей», доставленых НИИ имени Склифосовского, отсается тяжелым. Об этом сообщили в справочной медучреждения.
"Все трое лежат в ожоговой реанимации. Их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, изменений нет", — сказали в справочной.
Инцидент произошел 4 апреля. Всего при нем пострадали пять сотрудников МЧС. Погиб один сотрудник торгого центра. Получивших ранения спасателей навестил Сергей Собянин.
По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело о причинение смерти по неосторожности и халатности.
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