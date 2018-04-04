Спасатели уточнили данные о пострадавших в результате пожара в столичном ТЦ 

МЧС опубликовало фамилии спасателей, которые пострадали, устраняя пожар в торговом центре «Персей для детей» в Москве. В списке — пять человек, ранее говорилось о трех, затем о шести пострадавших, пишет Лайф. Появились уточненные данные о погибшем. По данным СМИ, это — сотрудник торгово центра, однако позже выяснилось, что мужчина работает грузчиком в соседнем здании, а в «Персей» пришел пообедать. У него остались двое взрослых детей и жена. Пожар начался сегодня днем в торговом центре на Малой Семёновской улице, из здания эвакуировали 600 человек. По данным следователей, на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимал склад ткацкой фабрики — именно там произошло возгорание. Об этом сообщает «Интерфакс».