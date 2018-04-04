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Количество техногенных пожаров в Подмосковье сократилось на 5% в январе-марте
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Количество техногенных пожаров в Подмосковье сократилось на 5% в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«За I квартал 2018 г. в Подмосковье на 5% сократилось количество техногенных пожаров относительно аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.
Как уточняется, к техногенным относятся пожары, произошедшие в домах и квартирах, нежилых помещениях, на производственных объектах и на транспорте.
В пресс-службе подчеркнули, что добиться снижения количества пожаров удалось во многом благодаря масштабной профилактической работе, проводимой сотрудниками ГУ МЧС по Московской области, «Мособлпожспас», правоохранительных органов, муниципальных органов власти и добровольцами. Более 1 тыс. 300 специалистов ежедневно проводят профилактические рейды, разъяснительные беседы с жителями, подворовые обходы, тематические уроки в образовательных учреждениях, пояснили в пресс-службе.
«За последние годы в Московской области существует устойчивая динамика снижения количества техногенных пожаров, и, что самое важное, становится меньше жертв пожаров. По итогам 2017 г. количество техногенных пожаров удалось снизить на 15% в сравнении с 2016 г., количество погибших на пожарах — на 23%. Это означает, что в 2017 г. удалось сохранить 96 человеческих жизней», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
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 Ещё 2 источника 
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