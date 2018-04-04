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Выросло количество пострадавших в московском ТЦ
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Выросло количество пострадавших в московском ТЦ 

Рамблер 1 час назад
До четырех человек выросло количество пострадавших при пожаре в московском торговом центре «Персей для детей», сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, четвертой пострадавшей стала женщина, которую в данный момент везут в одну из столичных больниц. В каком состоянии она находится, пока не известно.
Пожар в четырехэтажном торговом центре, который торгует детскими товарами, начался сегодня. Из ТЦ были эвакуированы 600 человек. В данный момент возгорание площадью 80 квадратных метров уже ликвидировано.
25 марта пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Пожар унес жизни 64 человек. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
После этого Министерство чрезвычайных ситуаций сообщало о намерении провести проверки торговых центров по всей стране.
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