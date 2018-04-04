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Челябинская область к паводкам готова
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Челябинская область к паводкам готова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Межведомственная комиссия УрФО признала Челябинскую область готовой к прохождению пожароопасного сезона и паводка, сообщается на сайте областного правительства.
В состав комиссии вошли представители центрального аппарата областного главка МЧС России по Свердловской области и Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. В ходе проверки члены комиссии посетили Центр управления в кризисных ситуациях и оперативный штаб ГУ МЧС, а также управление Долгодеревенского участкового лесничества и пожарно-химическую станцию, которые расположены в Сосновском районе.
Члены комиссии осмотрели технику и оборудование, которые в случае необходимости будут задействованы для борьбы с природными пожарами. Помимо наземной техники специалисты проверили и квадрокоптер, стоящий на вооружении лесничества. Он необходим для мониторинга лесопожарной обстановки с воздуха.
Добавим, что весеннее половодье 2018 года и пожароопасный сезон на Южном Урале обещают быть непростыми. Обострения ситуации во время весеннего половодья ожидают в 34 населённых пунктах Челябинской области.
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