В Сеть попало видео пожара в столичном торговом центре

Видео можно посмотреть на YouTube. На кадрах видно, как из здания валит густой черный дым, движение по улице остановлено, а к самому торговому центру съезжаются пожарные машины. На место происшествия уже выехал глава префектуры Восточного административного округа Всеволод Тимофеев. На данный момент возгорание уже полностью ликвидировано.

«ФедералПресс» ранее писал: в Москве вспыхнул торговый центр. Он находится на Малой Семеновской улице. Спасателям удалось вывести из здания около трехсот человек. Пожар, которому был присвоен второй ранг сложности, вспыхнул в складском помещении.

СМИ сообщали, что при пожаре погиб человек. Им оказался 45-летний мужчина. Погибший являлся рабочим в торговом центре.