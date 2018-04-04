Ещё
В Сеть попало видео пожара в столичном торговом центре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сеть попало видео пожара в столичном торговом центре 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Видео можно посмотреть на YouTube. На кадрах видно, как из здания валит густой черный дым, движение по улице остановлено, а к самому торговому центру съезжаются пожарные машины. На место происшествия уже выехал глава префектуры Восточного административного округа Всеволод Тимофеев. На данный момент возгорание уже полностью ликвидировано.
«ФедералПресс» ранее писал: в Москве вспыхнул торговый центр. Он находится на Малой Семеновской улице. Спасателям удалось вывести из здания около трехсот человек. Пожар, которому был присвоен второй ранг сложности, вспыхнул в складском помещении.
СМИ сообщали, что при пожаре погиб человек. Им оказался 45-летний мужчина. Погибший являлся рабочим в торговом центре.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СК озвучил основную версию причины пожара в ТЦ «Зимняя вишня» В Кузбассе начали писать книгу о трагедии в «Зимней вишне» В Москве горит торговый центр «Персей»: идет эвакуация
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда299
Япония заявила протест России151
Сестры с электродами в мозге покончили с собой12
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»87
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек117
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение