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Названа причина гибели при пожаре сотрудника московского ТРК
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Названа причина гибели при пожаре сотрудника московского ТРК 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Погибший при пожаре сотрудник ТРК «Персей для детей» на востоке Москвы заблудился и побежал не туда, сообщил глава столичного главка МЧС Илья Денисов.
«В ходе разведки обнаружен погибший сотрудник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — цитирует Денисова РИА «Новости».
По данным МЧС, пострадали трое пожарных. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Также отмечается, что на место пожара выехала группа следователей и криминалистов московского СУ СК.
Напомним в результате пожара в ТРК «Персей для детей», возникшего в складском помещении, погиб один человек.
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