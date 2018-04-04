Названа причина гибели при пожаре сотрудника московского ТРК

«В ходе разведки обнаружен погибший сотрудник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», — цитирует Денисова РИА «Новости»

По данным МЧС, пострадали трое пожарных. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Также отмечается, что на место пожара выехала группа следователей и криминалистов московского СУ СК

Напомним в результате пожара в ТРК «Персей для детей», возникшего в складском помещении, погиб один человек.