Пожар в торговом центре «Персей для детей» ликвидирован

Пожар произошел в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы (улица Малая Семеновская, дом 28), один человек погиб.

«Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован. Один человек погиб. Это сотрудник торгового центра. В результате проведения эвакуации и ликвидации пожара пострадали шесть пожарных», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу Москве.

По предварительной информации, пожар произошел на шестом (последнем) этаже торгового центра. Из здания было эвакуировано около 600 человек, еще 20 спасли пожарные.

Торговый центр был открыт в 2009 году. Внутри расположены магазины с товарами для детей, а на последнем этаже работает детский клуб.