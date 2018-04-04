Погиб эвакуированный при пожаре в торговом центре «Персей для детей» 45-летний мужчина

Здание расположено на улице Малая Семеновская.

Эвакуированный из горящего торгового центра «Персей для детей» 45-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

-Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось, — сообщили ТАСС в службе скорой помощи.

По данным агентства, при тушении возгорания также пострадали шесть пожарных, один из которых получил отравление продуктами горения.

В ходе ликвидации пожара из здания были спасены 20 человек, около 600 человек выведены в безопасную зону

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

ПО ТЕМЕ

При ликвидации возгорания в торговом центре «Персей для детей» пострадали 6 пожарных

Группа следователей и криминалистов выехала на место пожара в торговом центре «Персей для детей»

По факту пожара в торговом центре «Персей для детей» возбуждено уголовное дело