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Погиб эвакуированный при пожаре в торговом центре «Персей для детей» 45-летний мужчина
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Погиб эвакуированный при пожаре в торговом центре «Персей для детей» 45-летний мужчина 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Здание расположено на улице Малая Семеновская.
Эвакуированный из горящего торгового центра «Персей для детей» 45-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.
-Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось, — сообщили ТАСС в службе скорой помощи.
По данным агентства, при тушении возгорания также пострадали шесть пожарных, один из которых получил отравление продуктами горения.
В ходе ликвидации пожара из здания были спасены 20 человек, около 600 человек выведены в безопасную зону
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
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