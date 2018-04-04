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Эксперт: для ТЦ действуют противоречащие друг другу противопожарные нормы
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Эксперт: для ТЦ действуют противоречащие друг другу противопожарные нормы 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Противопожарные и антитеррористические нормы, существующие для торговых центров в России, противоречат друг другу, заявил РИА Недвижимость директор учебно-методического центра «Российский союз спасателей» Владимир Федорович.
"Да, эти нормы действительно противоречат друг другу, эта проблема существует ещё со времён СССР", — сказал он.
При этом, по словам эксперта, при проектировании ТЦ можно найти компромиссные решения данного вопроса.
"Антитеррористические нормы сконцентрированы на входе в здание торгового центра, тогда как противопожарные должны быть в большей мере направлены на выходы. Поэтому всегда можно найти решения организационные и технические", — уточнил он.
На дилемму между маркетинговыми приемами и соблюдением норм безопасности в торговых центрах ранее указал партнер КБ «Стрелка», урбанист Григорий Ревзин. Он посетовал на то, что, с точки зрения торговли важно, чтобы выходы из ТЦ были не на виду, а это противоречит противопожарным нормам.
Массовые проверки торговых центров начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. В результате пожара в четырехэтажном ТЦ 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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