Стала известна личность погибшего в торговом центре «Персей для детей»

Помимо этого в пожаре пострадали три сотрудника МЧС и одна сотрудница ТЦ.

В пожаре в торговом центре «Персей для детей» погиб один человек. Жертвой пожара стал 45-летний сотрудник торгового комплекса Алексей Карпов . Сообщается, что он отравился угарным газом. Информация появилась на телеграм-канале службы 112.

Помимо этого в пожаре пострадали три сотрудника МЧС и одна сотрудница «Персея».

Возгорание полностью ликвидировали на 80 квадратных метрах.

По информации СМИ, из здания торгового центра были эвакуированы порядка 600 человек.

ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

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