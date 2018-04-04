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Стала известна личность погибшего в торговом центре «Персей для детей»
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Стала известна личность погибшего в торговом центре «Персей для детей» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Помимо этого в пожаре пострадали три сотрудника МЧС и одна сотрудница ТЦ.
В пожаре в торговом центре «Персей для детей» погиб один человек. Жертвой пожара стал 45-летний сотрудник торгового комплекса Алексей Карпов. Сообщается, что он отравился угарным газом. Информация появилась на телеграм-канале службы 112.
Помимо этого в пожаре пострадали три сотрудника МЧС и одна сотрудница «Персея».
Возгорание полностью ликвидировали на 80 квадратных метрах.
По информации СМИ, из здания торгового центра были эвакуированы порядка 600 человек.
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
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Горит торговый центр «Персей для детей»
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